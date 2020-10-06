專家指放寬防疫措施如催化劑　或令疫情一發不可收拾

本港疫情持續反覆不定，近日確診數字又回到雙位數。感染及傳染病專科醫生曾祈殷認為，現時再次出現零星源頭不明個案，憂慮稍一不慎就再出現群組個案，認為放寬防疫措施如「催化劑」，或會導致疫情一發不可收拾。

曾祈殷今早（6日）於電台節目上表示，開始擔心第三波疫情死灰復燃，或第四波疫情爆發，認為有需要盡早「撲熄火頭」，否則會出現不同的感染群組個案。他又指，社區中一直有隱形患者，只是未被及時發現，形容現時各區都有「火種」，如再放寬限聚令等措施，將如「催化劑」令情況變得更惡劣，甚至一發不可收拾，認為目前出現不尋常情況，當局現時不宜再放寬限聚令等防疫措施。

對於再有酒吧出現確診個案，他指由於酒吧顧客脫下口罩大聲聊天，加上受酒精影響，在場人士或對個人衞生有所鬆懈。他認為，食環署和警方等部門應多巡查食肆和酒吧。至於近期酒店推出住宿度假優惠，曾認為一班人在酒店房間聚集、開派對並不適合，促政府與業界商討收緊有關的防疫措施。