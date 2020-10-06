大角咀明我幼稚園有家長染疫　學校停課兩日消毒

再有學校因為新冠肺炎疫情停課。位於大角咀的天主教明我幼稚園分校，有學生家長初步確診，學校今日(6日)起停課兩日進行清潔消毒。該校指，涉事學生最後回校上課日期是9月30日，在校期間一直有戴口罩。

位於大角咀海富苑的天主教明我幼稚園分校，共有約360名學生。該校李主任表示，一名就讀中班的學生，其家長初步確診感染，經該校校董會同意後，決定今明兩日停課，並聘請專業清潔公司為校園進行消毒。

李續指，該校自9月29日起復課，而涉事學生最後上課日期是9月30日，該名學生的家長於當日曾到學校門口接送，沒有進入校園，而且亦有戴口罩。她稱，該校正進行分組授課，而與涉事學生同組上課的同學共有14人，他們的座位用膠板分隔，當日只是聽老師講課，沒有進行小組活動或遊戲，上課時間僅約1小時，學校亦沒有向學生提供茶點，所有學生在校期間都有戴口罩。

李表示，該校採取了一系列防疫措施，包括學生進入校園時需要量體溫，並用消毒搓手液清潔雙手，校園入口亦放了以1比49稀釋漂白水消毒的地氈，同時學校職員會為學生消毒書包。