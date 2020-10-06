認勒索凌虐11歲女童　童黨稱因疫情空閒鑄成大錯

11歲女童加入童黨後遭勒索2萬港元，但她無力付款，遭10人童黨先後用鎅刀割傷、綁在柱上施襲，更被拍下裸照。案中再有2男1女、年僅11至14歲的被告，今（6日）在粉嶺法院承認勒索、製作兒童色情物品和非法禁錮等10罪，還押至10月27日判刑，以等候感化和勞教中心等報告；另一名被控管有兒童色情物品的女被告則獲准自簽1000港元守行為2年處理案件，控罪撤銷。

兩名認罪的少年同為14歲，分別是案中首、次被告，認罪的女被告則為11歲的第7被告，至於獲准簽保守行為的則是12歲的第8被告。

辯方求情稱，首被告在小學的品行和學業不俗，年初因疫情關係而多了時間，外出時認識了其他被告，最終鑄成大錯。次被告則同意自己的角色較重，現已感到後悔並向事主道歉。至於第7被告因受他人影響才負責拍照，自知行為愚蠢。

此外，案中第5男被告今亦到庭應訊，應辯方要求毋須答辯，保釋至11月30日再訊。

針對上述4名被告的案情指，X於去年底加入童黨後，今年3月涉案10人童黨稱因曾為她解決紛爭，要她支付2萬港元，X拒絕。首被告於是跟同黨對X拳打腳踢，次被告則將X綁在柱上，再拳打她。而第7被告則用花撒向X。

之後有人要X選擇被打或被拍下裸照，她選裸照後，首、次和第7被告等人遂將她押往商場殘廁，要她揭起上衣和褪下褲子，讓第7被告拍攝其2張裸照。有人將裸照傳給他人，第8被告亦收到。

惟首、次被告再向X索款，X拒絕，首被告遂用棍打她的手臂；次被告則摑X的面，用香煙灼她的額頭，又用打火機燒她的頭髮和手，之後再向她淋水及珍珠奶茶。