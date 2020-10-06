大環村非法開路被揭9日續懶理　地政署影相15分鐘即閃遭批做樣

西貢大環村丁屋群外疑有人在官地非法開路，事件被揭發第9天，惟地政總署、規劃署及環境保護署等部門至今未有具體執法行動。地署人員昨日（5日）雖到現場視察，但只在場逗留約15分鐘，拍照後即閃。對此，有區議員批評地署人員的工作只是「做樣」，認為署方應派員到場長時間觀察情況。他又透露將視乎有關部門對事件的回應，再決定會否去信廉政公署投訴。

大環村丁屋群外疑有人非法開墾官地，部分範圍更屬自然保育區。東網記者昨日到大環村視察，發現有地政署及環保署人員到場巡視，惟兩個部門人員分別只在場逗留約15分鐘及半小時，在完成拍照搜證後就迅速離開。西貢地政處昨日回覆查詢時稱，上午派員到大環村涉事地點巡查，惟並沒有發現有人在該處政府土地進行挖掘工程，而為加強保護行人路旁的政府土地，已安排承辦商在該處旁豎設圍網。

持續關注事件的西貢區議員范國威指出，上周實地視察後，發現四處均張貼涉事丁屋群業主的聯絡方式，認為部門理應由此入手調查，採取執管行動。他批評署方未能有力執法，質疑只是因為有傳媒報道才「做樣」到現場巡查，形容只是「形式主義」的工作。

就事件的後續跟進行動，范昨日已去信申訴專員公署，投訴地政署，規劃署及環保署就處理大環村非法開墾官地一事，涉嫌行政失當。他續指，由於地政署工作速度緩慢，故需要待相關政府部門回應事件後，再決定是否去信廉署投訴。