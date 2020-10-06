黃偉綸稱明日大嶼倘公私合作毋須用公帑　團體斥「邊有咁着數」

政府不惜掏空庫房仍然硬推明日大嶼計劃，引來社會極大爭議。發展局局長黃偉綸為明日大嶼解畫，「企硬」會繼續研究，指明白社會有「錢從何來」的擔憂，政府會考慮以公私營合作發展，不需以公帑支付有關填海等費用。有關注組狠批黃說法是混淆視聽，直言「邊有咁着數」，相信最終成本仍會轉嫁予市民，推高私樓樓價，令下一代續受置業之苦。

發展局發布一條局長黃偉綸解答施政報告公眾諮詢的影片，提到最受爭議的明日大嶼。黃稱明白市民擔心政府財政問題，在接下來研究會考慮財務安排，特別是融資上的不同可能性，包括公私營發展等。他以港鐵興建新鐵路以及沙田第一城發展作例子，稱港鐵以鐵路加物業發展方式興建鐵路，而第一城亦由發展商出資填海，並拿取少量土地興建私人樓宇，政府不需用公帑支付費用。

守護大嶼聯盟召集人謝世傑批評黃的說法把事實扭曲，明顯混淆視聽及不願面對現實，他稱根據過往經驗，政府雖聲稱不需以公帑支付費用，但長遠成本仍然有所增加。他指出，發展商不會做蝕本生意，有關費用必會在樓價中體現，最終仍是香港市民受苦。

謝續批，明日大嶼6000億港元的工程造價實則是騙局，因建造費用每年約有4.3%的通脹，到2027年正式興建必不止6000億港元。他又引述專家分析，指未來香港面臨結構性財赤，在人口老化情況下需投資更多公帑在長者身上，「如果要起明日大嶼，即等於將長者福祉拎去填海」。