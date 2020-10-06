裕民坊業戶不滿賠償拒遷　政府入稟收樓獲判勝訴

已納入觀塘重建計劃、位於觀塘裕民坊和觀塘道之間一排商住兩用大廈，尚有部分地舖佔用人仍未遷出。律政司早前入稟高等法院，向4商戶要求收回有關物業及土地空置管有權。高院聆案官今（6日）在聽罷雙方陳詞後，指出被告主要關注賠償問題，但《收回土地條例》已列明賠償方案應交由土地審裁處處理，故判政府勝訴。

原告為律政司司長，4名被告分別為佔用觀塘道或裕民坊一帶舖位的商戶，包括由羅榕帶經營的福申洁淨公司、許美和經營的安記皮具、董利平，以及同屬一商戶的高良濱和林遠志。

原告早前入稟指，2019年8月17日午夜起，該些物業所處的土地已復歸政府所有，政府亦已知會涉案的佔用人須分別於同年11至12月交吉，惟各佔用人未有應要求行事，遂入禀收回物業，及追討他們佔用品物業期間的收益，以及其他一切損失及法律費用。

4案被告均沒有律師代表，他們大部分均認為市區重建局的賠償金額不合理，指政府不應以牛頭角裕民商場地段的估值來計算賠償，因裕民坊人流明顯較多，形容兩者是「井水」與「大河水」之別，市值相距恐有一倍。

有被告又批評局方沒有足夠解釋賠償準則，質疑政府收地是「大石砸死蟹」；亦有被告不諱言贊成重建，只是不同意賠償方案，希望法庭再給予時間讓雙方再商討。

政府代表律師則指，4案所涉的物業不容置疑是位處於《收回土地條例》之下的地段，有關賠償問題應交由土地審裁處處理，並不構成抗辯理由。