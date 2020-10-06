警察隊員佐級協會去信醫委會　投訴郭家麒專業失德

香港警察隊員佐級協會主席林志偉去信香港醫務委員會主席劉允怡，投訴註冊醫生郭家麒專業失德，指協會留意到郭家麒一再在網上惡意中傷及羞辱警務人員，煽動仇恨，其卑劣行為與醫者應有的崇高道德標準相違背。不少市民亦認為郭家麒的惡劣言行有辱其醫生身份，令醫學界蒙羞，實為杏林之恥。

林志偉直言作為一名醫生理應具備更崇高的專業操守標準，讓公眾對醫生專業的能力和誠信保持信心，醫生若犯下違紀行為，其姓名可從醫生名冊中被刪除，亦即其行醫資格被褫奪的規定之中。他質疑，病人怎能信任一個顛倒是非、皂白不分、終日為撕裂社會而埋首抺黑執法者的醫生呢？其所作所為又是否符合醫學倫理國際守則中，要求醫生必須時刻保持高尚的專業操守之規定呢？

去年反修例事件期間，警方多次被人用鐳射光惡意照射眼睛，郭家麒作為醫生不單未有勸阻涉嫌以鐳射光傷害他人的人士，反而三番四次以鐳射光有其他功能及涉嫌意圖傷人者使用的鐳射光功率與醫學用的裝置有差距為由為他們辯護。林促請醫委會務必公平、公正及審慎處理有關投訴並作出合乎市民利益的裁決。

公民黨議員郭家麒10月1日於Facebook貼文，批評警察「是一堆綠色物體，甘作為殘暴政權的走狗」，又指他們可能學歷不高、水平不足，卻有高薪厚祿，能夠吸引到這堆人死心塌地作奴隸。