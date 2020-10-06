中方限美駐港外交官與港官員會面　美領館批違一國兩制有害無利

中美外交關係緊張，早前有指中方限制美國駐港總領事及其相關人員，須先取得中方批准才可與香港官員會面。美國駐港總領事館今日(6日)發表聲明，反對有關限制措施，並指中方未能達到一國兩制的承諾：「香港過去受惠於開放交流、思想的自由交流，北京如今限制對話，對各方有害無利。」

美國國務卿蓬佩奧於上月初宣布，要求中國駐美外交官員，進入美國校園或與當地政府官員見面前，須獲美方許可。及後，中國外交部宣布反制措施，對美國駐華外交人員施加限制。有指，限制措施包括規定美國駐港總領事及相關人員，若要到訪內地和香港政府機構，或與內地和香港政府人員會面，需先取得中國外交部駐香港特派員公署批准。新限制下，本港有議員獲美國駐港總領事史墨客邀約會面後，將事情通報外交部駐港特派員公署，公署回覆其「現在不是適當時候見面」。

美國駐港總領事館發表聲明，反對中方限制美國駐港總領事館舉行正式會議。聲明指，香港駐美國經濟貿易辦事處人員，一如以往可以自由地與任何人會面，毋須取得批准。就中方限制美國駐港外交官員與港府官員會面，聲明批評中方無視外交規則，以及其承諾予香港人的自由，亦顯示北京沒有履行一國兩制的承諾。聲明又指，香港一直受惠於公開交流的環境，但中方限制對話對各方有害。

聲明又指，根據美國駐北京使領館收到來自中國外交部的通知，會面須先取得批准的相關限制，只適用於美國駐港總領事館，不會影響其他美國外交官員。