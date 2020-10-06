為女嬰注射疫苗打錯針　醫委會向涉事女西醫發警告信

家庭醫學科醫生胡詩敏被指於2017年為一名女嬰注射5合1混合疫苗時，錯誤地僅注射流感嗜血桿菌疫苗 (HIB疫苗)，被控專業失德。醫務委員會今(6日)召開紀律研訊，最終決定向她發出警告信，至於其專科資格則由醫委會教育及評審委員會繼續跟進。

投訴人何女士向醫委會投訴，指2017年5月22日帶同女兒到胡詩敏的診所，原擬注射5合1混合疫苗，胡卻錯誤地只為女嬰注射了HIB疫苗，惟其後未有再補打疫苗，並向何女士解釋5合1混合疫苗是4合1疫苗加HIB疫苗，建議對方到母嬰健康院補打4合1疫苗。

醫委會研訊小組問及何是否不滿意胡未有補打疫苗，何否認並指是不滿對方打錯針，又稱在得悉對方錯誤注射其他疫苗後感憂慮，擔心會對女兒的健康造成損害。她又指，投訴並不是希望胡得到嚴懲，而是期望對方可多加注意，避免出現同樣錯誤。

辯方律師求情時表示，胡承認其錯誤，並願意承擔所有責任，但重申今次錯誤未有對病人健康構成任何損害，而胡亦已立即採取預防措施，包括訂立指引及檢查清單(check list)，供診所醫生及護士使用，避免為病人打錯疫苗；以及報讀多個相關課程，增加疫苗方面的知識，重申胡已在錯誤中學習。

研訊小組指，雖然這次錯誤未有對病人健康構成損害，但胡的確在注射疫苗前未有檢查及確保病人注射的是正確的疫苗。不過，考慮到胡在事後有採取措施避免同類事件發生，而她在2018年12月在衞生署進行疫苗相關工作後，其上司亦對其工作表現感滿意，相信再犯錯的機會很微，決定向胡發出警告信。