遭釘牌教師有2次上訴權利　料最遲須於本月中提出

九龍塘宣道小學有教師涉嫌以教材散播「港獨」信息，今年9月下旬被教育局釘牌，據悉，該名教師計劃向教育局提出上訴。根據《教育條例》，被釘牌的教師擁有2次上訴機會，可在有關通知書送達後21日內向上訴委員會提出上訴，預料涉事教師最遲須於本月中提出上訴。上訴人如不服判決，亦可在有關通知書送達後14日內，向行政長官會同行政會議再次提出上訴；而當局亦可循有關機制提出上訴。

《教育條例》顯示，若涉事教師上訴，須以書面形式提交上訴通知書，當中須列明提出上訴的理由。上訴委員團接獲申請後，會委任一個由5名成員組成的上訴委員會進行聆訊和裁決，當中最少3人必須獲檢定教員的資格。屆時上訴委員會可酌情決定以公開、非公開，或部分公開形式進行聆訊。

若上訴委員會最終決定維持釘牌決定，上訴人可以呈請書方式向行政長官會同行政會議提出上訴；當局亦可循機制提出上訴。不過，教師即使被釘牌，在上訴待決期間亦有機會可繼續執業，條例列明，教育局常任秘書長可在有條件下，准許被取消教員註冊的教員繼續任教。