網民熱話：外傭自私擔遮　懶理少主返學大雨照頭淋

聘請外傭雖不能要求「十項全能」，但若要照顧小朋友，細心就是必要條件。昨晨（5日）在紅色暴雨警告信號下，有網民在天水圍西鐵站附近拍到一名外傭在大雨下帶年幼少主上學，但外傭擔遮時只遮到自己，少主全身被淋至濕透。有網民直斥外傭離譜，「好過分，冇啲愛心」。

網民BoBo在FB群組「外傭僱主必看新聞訊息」轉發一則貼文稱，當日早上下着滂沱大雨，外傭帶着幼童主在大雨下返學。圖片所見，外傭雖有撐起雨傘，但就只遮到自己，並未遮及幼童，令他幾乎全身濕透。相當狼狽。另外，當時兩人正準備橫過馬路，外傭並無捉實幼童，反而是幼童用手捉住外傭手腕。

網民狠批外傭極自私，對小朋友更毫無愛心，更擔心外傭過馬路沒有謹慎照顧幼童，隨時發生意外，希望幼童父母看到貼文後多加留意。亦有人憑幼童校服得知其所讀學校，聲稱已知會校方，老師會聯絡幼童家長。亦有網民慨嘆請外傭很難，有父母惟有繼續聘用表現未如理想的外傭，但有人就反駁，「係都唔會畀個小朋友佢凑，咁嘅人畀個細路同佢喺屋企，一分鐘我都唔放心」

網民有話說：

楊錳霏：自己擔晒遮，由得小朋友淋雨？！正X街！

Ruby Lau：真係冇辦就請鐘點，浄係接送小朋友或者睇幾個鐘，或者報全日制學校

Paya Sa：你哋有冇留意到，係小朋友拖住姐姐手，姐姐冇拖住小朋友

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