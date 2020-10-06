航班不足滯港泰國人眾多　乘機返國要等上個半月

香港5日內有4名泰藉人士染疫，涉及至少兩個感染群組共6人。今日(6日)有傳媒引述在港泰國地區聯盟(Thai Regional Alliance in Hong Kong)主席Bungon Tamasorn指，受制於防疫措施，現時要離港的泰籍人士均需親身到泰國駐港總領事館登記，但礙於人數眾多，加上往返港泰兩地的航班疏落，一個月只有兩班，故離港泰籍人士往往要等候逾1個半月才可獲安排航機。

Tamasorn稱，不少在港泰籍人士對有人確診均感到恐懼。他續指，明日(7日)起，泰國駐港領事館可接受網上登記，安排滯港國民回國，期望措施有助加快程序。據了解，泰藉人士可到泰國領事館的網頁登記，提供姓名及護照號碼等資料，最快本月21日及28日有包機接返泰國，目前仍有空位。泰國駐港總領事館早前在社交媒體表示，已安排第12次專機接送滯港泰籍人士返回泰國。

衞生防護中心早前公布，一名確診女子3月由泰國來港探朋友，曾與5名朋友同居住在尖沙咀豪麗大廈，之後再與數名朋友搬到仕德福山景酒店。另一名泰籍家庭主婦曾與訪港朋友逛街，兩人亦相繼確診。