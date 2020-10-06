中大宜居調查香港評分創3年新低　44%受訪港人想移民

中文大學香港亞太研究所今日(6日)發表民意調查結果，就香港是否適合居住與生活作評分，受訪市民對香港「宜居」城市的平均評分為49.6分，較2019年9月下跌近5分，是2017年始創該評分以來最低分。調查顯示，近4成4受訪者指，如有機會將打算移民或移居外地，另外逾1成半受訪者更稱近期已為移民作準備，相比去年調查結果顯著增加。

中大亞太研究所透過電話成功訪問737位18歲或以上的市民，近4成4受訪市民表示，如有機會將打算移民或移居外地。對於移居目的地，近2成4受訪者選擇英國，是港人移民首選；其次是澳洲，有11.6%受訪者選擇，至於台灣位列第3，有10.7%受訪者選擇。

最多受訪者提及打算移民的本地因素為「不滿特區政府/特首/高官/不滿政府政策」，佔27.3%；其次是「香港政治爭拗太多/太煩/政治不穩定」，佔23.6%；「香港自由（包括言論自由）/人權情況變壞/喪失新聞自由」佔19.8%，以及「香港政治不民主」佔17.6%。調查又發現，受訪市民擁有外國居留權的比例為9.4%，沒有則為90.6%。

調查亦詢問市民對移居內地的看法，近9.5%受訪市民有打算移居內地，而考慮移居內地的原因，近25%是因為「香港居住環境擠迫」；超過15%受訪者認為「香港政治爭拗太多/太煩/政治唔穩定」；「香港經濟情況欠佳/經濟沒前途」佔13%；以及「反修例運動造成政治動盪」佔逾11%。

議員葛珮帆對調查結果表示「不意外」，綜合多項因素，導致香港宜居程度每況愈下，包括假難民問題多年未解決，導致黑工、販毒、扑頭搶劫頻生，市民感到香港治安不佳。

葛續指，港區國安法立法前，政府令市民感覺對港獨、攬炒人士束手無策，而值得留意的是，壹傳媒黎智英於過去多年涉勾結外部勢力亦屢被放生；至於歷時超過1年的修例風波，不少違法個案獲輕判，這給予市民一個香港縱容暴力，法治未能保障市民人生安全的觀感。

她又提及，民生問題未解決，包括覓地建屋問題多年來未有寸進，公屋輪候時間愈來愈長，由於生活愈來愈艱難，令市民有轉到另一地方生活的打算。