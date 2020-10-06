劉希泳涉騙2億元　控方終取得死亡證明申請結案

尖沙咀君怡酒店東主劉希泳於2017年在內地接受審訊期間，遭人用酷刑逼供致死，終年60歲。劉涉嫌於2010年3度向中國工商銀行（亞洲）訛稱要翻新酒店以騙取共2億港元貸款，於2015年被廉署控以3項欺詐罪，該案今日(6日)在區域法院再訊。控方呈交劉的死亡證副本，法庭正式下令案件結束，並撤銷對劉的拘捕令。區院法官郭偉健另應劉的遺產管理人的要求，讓對方取回10萬港元保釋金。

控方今早向法庭呈交一份由內地當局發出的死亡證書的副本，證明劉希泳於2017年3月19日在吉林省延吉市過身，申請正式結束案件、撤銷針對劉的拘捕令，及處理證物及保釋金事宜。

控方指，保釋條件未有限制劉在保釋期間不得離境，故他當年前往內地是合法的，及後他在內地被扣押未能返港，他缺席香港法庭的聆訊亦非自願，故控方不會視其棄保潛逃，不打算申請充公其保釋金。

郭官最終批准銷案及撤銷拘捕令，而劉的遺產管理人、律師林錫光今早現身法院申請取回保釋金，郭官亦按其要求，授權法庭會計部向他發出支票，並指示有關保釋金將退還至遺產的指定戶口。

劉希泳於2015被廉署落案起訴，控罪指他於2010年2月2日至4月14日期間，先後3次向中國工商銀行(亞洲)有限公司虛假表示，他所借的3筆分別2000萬港元、8000萬港元和1億港元款項，只會用作翻新酒店，而相關款項會支付予一間建築設計公司。