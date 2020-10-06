協助囚犯考取文憑減刑　何志平成紐約看守所補習天王

今年6月中，民政事務局前局長何志平從美國返港，其後接受東方報業集團邀請，於《東方日報》撰寫專欄《還看今朝》，並且在東網的即時新聞作雙語導讀，向讀者分享他對時事的看法及獄中經歷。何志平將於明日(7日)刊登的專欄中，講述他在紐約看守所中協助兩名不同幫派「話事人」取得中學文憑，甚至獲得大幅減刑的故事。

何志平指，美國設有懲教改革法案，鼓勵在囚人士於拘留期間進修特設科目，以削減刑期。在美期間，他獲邀義務協助教育部主管安排有關課程，並為當時將要應考中學文憑課程試的同學輔導補習。何憶述，他曾花了約8個月時間，為其首名學生「大莊」(化名)溫習數學、科學、社會學及語文寫作，最終大莊取得中學文憑，並憑其求學決心，以及由何為其親自撰寫的求情信，法官將其刑期由25年大減至5年。

何又提到，大莊對頭幫派話事人「布朗」亦成為他第2名學生，最終布朗在他協助下，最終成功通過數學考試，取得中學文憑，刑期亦由原來的20年大減至8年。自此以後，何的課程吸引了更多在囚人士修讀，為看守所內不同背景的人帶來積極的學習氣氛，以及對未來的憧憬。如欲更了解何志平在美國看守所的這段經歷，敬請留意明日凌晨於東網刊出的專欄《還看今朝》。