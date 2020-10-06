疫情下89%受訪長者足不出戶感焦慮　團體促港府加強支援

本港新冠肺炎疫情持續多月，不少長者減少外出避疫，大大減少日常社交活動。有團體今年9月訪問逾1200名60歲以上長者，發現有89%受訪者不懂得使用手機及電腦，在苦無傾訴對象下出現焦慮。團體認為，港府在下周三（14日）公布的施政報告中，應增撥資源鼓勵長者使用資訊科技，如提供現金資助等，並增設社區醫療服務隊，向體弱長者提供到戶支援服務。

明愛長者聯會今年9月15日至25日，透過電話訪問安老服務單位1275名長者會員，發現有89%受訪者疫情下隱匿在家，社交活動大減，又不懂得使用智能電話，難以向親友傾訴而出現焦慮；91%期望政府能為長者提供到戶診症服務，因不少長者為避疫，改由照顧者代為到醫院覆診取藥，或影響康復進度。

獨居長者謝女士表示，以往經常到長者中心打發時間及結識朋友，惟早前疫情嚴重，只能留在家中看電視避疫，加上不時有長者染疫離世，愈發感到不安，甚至曾致電身處美國的女兒交託身後事。幸其後疫情有所緩和，她到中心學習上網及玩遊戲，心情變得輕鬆，期望當局可增加長者中心人手，讓更多長者可學習上網。