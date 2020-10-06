政Whats噏：張崑陽着草前參選立法會　有54萬捐贈落袋

立法會選舉押後1年，而原本嘅參選人陸續提交選舉開支申報，流亡海外嘅前「民間外交網絡」發言人張崑陽一蚊都無申報，但就獲得一間私人公司捐贈54萬港元，唔知佢點處理呢筆巨款呢？

張崑陽原本參選九龍西選區，獲得多項選舉捐贈，包括「Chung Chi Limited」向佢提供高達54萬港元嘅現金捐贈，但申報上顯示張並無實質支出，一蚊都無用過，唔知佢會點處理呢筆錢呢？此外，有另一間公司向張提供價值2500港元嘅影片製作；而民主動力亦提供約3萬蚊嘅服務捐贈。

張崑陽早喺8月17日傳出已秘密潛逃去英國，佢被控參與今年6月4日喺維園舉行嘅未經批准集結，但喺9月15日缺席聆訊，同日夜晚喺Facebook貼文首次證實喺8月份已經離港，話因為《港區國安法》實施令佢覺得安全受威脅而流亡海外，但拒絕披露身處嘅地方。而張喺選舉開支申報最後嘅簽署日期係8月24日，而選管會係喺9月29日收到開支申報。

睇返其他民主派人士，競逐連任嘅民主黨議員胡志偉總開支用咗逾68萬港元，其中選舉廣告佔約55萬港元，包括小巴廣告、宣傳片製作費等。但只係獲得民主黨同民主動力捐贈約7萬蚊，自己要攞成60萬出嚟。

同屬民主黨嘅林卓廷都用咗25萬港元，同樣用得最多錢喺選舉廣告上，開支大約13萬港元。佢獲得嚟自民主黨同民主動力合共約6萬蚊嘅選舉捐贈，自己仍然要出近20萬港元。