指《蘋果》發霉龜苓膏報道不實　海天堂控前生意夥伴誹謗

龜苓膏連鎖店海天堂於2013年就《蘋果日報》透過示範短片和報道，指稱該店把疑似發霉龜苓膏經處理後出售一事，控告其前生意夥伴蔡國強誹謗。案件今天（6日）於高院原訟庭開審，預計海天堂的負責人吳耀明，將會於下午開始作供。

本案原告海天堂有限公司，其代表今早在開案陳詞表示，《蘋果日報》記者當時拍攝到的影片，是由被告蔡國強策劃安排。影片拍到疑似原告的員工用水喉水沖洗發霉龜苓膏，然後用布揩抹，並表示會把沖洗後的龜苓膏翻蒸奉客。

原告指相關內容全都是被告在場擺布出來供記者拍攝，被告更在記者拍不到大量發霉龜苓膏後表示，可再約時間拍攝有霉龜苓膏。原告強調，從來沒有指示員工以上述方式處理產品。

原告指稱，被告是有意圖地破壞原告的商譽，他原本於海天堂任職，但在2013年6月離職後自立門戶，更在原告在中國大陸的店址附近開店競爭。

原告更指被告曾語帶威嚇表示，若吳耀明拒絕與他商談，他「為咗我新品牌着想，我會『撳掣』，燒X咗佢個品牌」，足以證明他是蓄意損害原告。稍後原告會將上述說話的錄音呈堂播放，不過被告明言會爭議該錄音的呈堂性。

另外，原告表示除會依賴《蘋果日報》的影片與文字報道，去證明被告惡意中傷外，亦會依賴其他報章在2013年9月12日，關於吳耀明在廣州開記者會時遭被告「踩場」的報道，以證明被告一直以來的原告的態度。

不過被告就指，原告須證明根據內地法律，被告在該記者會的行為亦屬誹謗，否則不能將之應用在本案上。稍後法官會再處理此項法律爭議。