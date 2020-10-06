居屋價格升幅驚人　白居二後拋離私樓逾倍

有大學研究發現，二手居屋的價格升幅比私人市場高，在白居二計劃實施後，升幅更相差逾1倍。學者稱指數能反映市場實際情況，望能為政策研究者提供更客觀數據，為日後更準確制定合適政策。

公開大學公共及社會政策研究中心蒐集了過往由2006年1月起至2020年6月，約15年間居屋第二市場成交量最高的50個屋苑，包括元朗天盛苑、沙田錦豐苑、筲箕灣東旭苑等的成交、價格變化數據，從而編製出「居屋公開價格指數」，並與私人市場作比對，現會持續每月更新。

結果發現，在2013年政府實施的「白表居屋第二市場計劃」後，二手居屋價格升幅超越私人市場，前者升幅為116.28%，後者則為51.39%，升幅相差逾1倍。由於私人市場指數包括豪宅等相對較大的單位，故研究團隊另與差餉物業估價署下，實用面積低於752平方呎的私人單位的指數再作比對，結果同樣發現白居二計劃實施後，二手居屋價格升幅高於私人市場至少40%，但升幅有所收窄。

公開大學人文社會科學院助理教授馬耀宗說，由於數據來自市場實際成交，相對能夠反映真實市況，為市場提供一個有效的參考指標。他估計，二手居屋價格在白居二計劃推出後，因多了綠表買家，在供應未有大幅增加的情況下，推高了二手居屋價格。但他認為，現時二手居屋價格與私人市場相距不大，有助活化市場，鼓勵投資者出售居屋後買私樓，形成置業階梯。

馬又指出，新指數能為政策研究者提供客觀的數據分析，如白表申請人收入上限如何調整等，有利日後評估各類房屋政策及經濟情況對資助房屋市場的影響，長遠有利香港穩定發展。