港大料第四季GDP跌4.5%　失業率達6.4%

疫情有反彈迹象，香港大學公布今年第4季宏觀經濟預測報告，受第3波疫情影響，香港經濟在上半年下跌9%，第3季跌幅較第2季少，第3季實質GDP預計按年下跌6.5%。而在政府各項刺激經濟措施下，預料跌幅將進一步收窄，預計第4季實質GDP按年下跌4.5%，失業率預料第4季下跌至6.4%，同時預期全年經濟將收縮7.2%，比上次預測下調1.7百分點。

報告指出，預計其中個別每月經濟指標跌幅尤其顯著，如訪港旅客人數及本港居民離港人數由9月至12月按年增長率，大幅下跌近9成9，而零售數量指數及消費品實質留用價值按年增長率，則由9月至12月下跌近2成。

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量則稱，內地與香港經濟密切，內地主要項目如外貿、消費、政府及投資逐漸由最低水平慢慢復甦，外貿更完全恢復，反觀從內地經香港的貨運轉口量仍然下跌，目前未見反彈迹象，加上中美關係緊張，顯示本港進出口業疲弱。

他又說，本港消費及零售業影響相對稍微，加上現時市民消費意欲增加，投資亦未見大改變，金融交易如股票交易量與以往相近，認爲第4季GDP會較第3季理想，並逐漸恢復。他續稱，經濟受政府新一輪防疫措施影響，若政府未有持續收緊防疫措施，相信失業率早前已近乎見底，預計失業率維持6%左右，部分行業如建築及飲食業等會逐步增聘人手，明年首季GDP更有機會增長。