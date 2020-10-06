政Whats噏：黃之鋒被DQ 獲44萬選舉捐贈 自己埋單僅$700

黃之鋒早前被取消參選立法會資格。

立法會選舉押後1年，政府早前表示被取消參選資格(DQ)嘅參選人需要為自己嘅選舉開支埋單，之不過，前香港眾志秘書長黃之鋒得到逾50萬港元嘅選舉捐贈，自己只需要貼多幾舊水出嚟。

選舉主任早前大規模DQ參選人，原本參選九龍東地區直選嘅黃之鋒都包括在內。佢喺選舉工程總共用咗近50.4萬港元，當中代理人同選舉助理開支佔最多，向7個員工支付約33萬薪酬。

但黃之鋒得到大約50.3萬港元嘅選舉捐贈，私人公司「Chung Chi Limited」向佢提供約44萬現金捐贈，仲有約5千蚊嘅服務捐贈，包括辦公室同物資租用。另外大約5萬蚊選舉捐贈就嚟自民主動力，而黃之鋒本身只係要畀大約700蚊埋單，真係慳返唔少。

根據早前報道，Chung Chi Limited唯一嘅董事係前眾志成員吳天斌，而公司秘書就係是前眾志成員廖偉濂。黃之鋒早前就話該私人公司嘅戶口，係用作香港眾志嘅日常運作。該公司今年亦向其他民主派參選人提供巨額捐贈，包括張崑陽、袁嘉蔚同何桂藍等。

另外，民陣召集人、沙田區議員岑子杰嘅選舉開支都唔少，總共用咗逾97萬港元，代理人及選舉助理開支同樣佔最多，向17個員工支付約53萬港元薪酬。其次，雜項開支同選舉廣告開支分別用咗近20萬港元同12萬港元。

不過，岑子杰嘅選舉捐贈就少好多，總共有近17萬港元，當中約13萬港元嚟自街頭募捐，其餘約3萬蚊就嚟自民主動力，即係自己都要畀成80萬港元出嚟！