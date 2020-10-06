爆谷店經理藏伸縮棍被控　辯稱內地網購寫明合法

爆谷店經理於去年8月在上水遇查，被搜出懷疑伸縮棍，又被揭發在住所藏有2個鐵蓮花。他早前就鐵蓮花承認管有違禁武器罪，但否認針對伸縮棍的管有攻擊性武器罪，案件今天（6日）在九龍城法院開審。法庭裁定表證成立後，被告出庭自辯，指他只是「貪得意」在淘寶購買涉案伸縮棍，他一直把伸縮棍視為玩具。但控方認為伸縮棍本質上是攻擊性武器。法庭將案押後至10月19日讓控辯雙方作結案陳詞，期間被告續准保釋。

34歲被告黃琪偉，報稱任職爆谷店經理。他被控於2019年8月28日，在上水所住的天平邨大廈外管有一支伸縮棍，以及於翌日在住所內管有兩個鐵蓮花。

拘捕被告的警員作供，指當日晚上11時許，在上水天平邨一大廈外埋伏並截查被告，結果在其背囊中搜出一枝伸縮棍，被告警誡下稱「支伸縮棍淘寶買嚟玩」，警員其後再於被告住所，搜出2個鐵蓮花。

被告自辯時指，他習慣每周在淘寶網購物，當時見到淘寶有伸縮棍廣告，「貪得意」買下收藏，並將其放在爆谷店廚房私人櫃桶，偶爾會掏出觀賞。被告續指，由於案發時段有示威者破壞商場的店舖，為免爆谷店也遭到破壞，並招致不必要損失，故將伸縮棍帶回家。被告表示淘寶網就有關伸縮棍的描述中，有寫明合法字眼，加上有關伸縮棍能夠通過海關檢查寄港，故只把它當成玩具。