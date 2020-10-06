工地建造智能化　竹篙灣檢疫中心落成不需3個月

新冠肺炎持續肆虐下，金門建築於本年6月中旬，獲建築署批出竹篙灣第二期的臨時檢疫中心合約。是次建築採用全港首個5G智能控制中心建造，為期90天的合約工程，該公司僅用了87天，完成了707個檢疫單位的設計和建造，並設置醫療站、指揮中心、衞星醫療站等。

負責檢疫中心項目的金門建築表示，5G智能控制中心採用了人工智能監控生產、交付、組裝和安全區域。當中95%的工程採用「組裝合成」(MIC)技術完成，包括預先在內地廠房安裝的機械、電氣和管道組件。單位在出廠時已配備「供裝造和裝配的設計」(DfMA)的管道模組，而工地方面則設立流動生產線製造機械、電氣、管道組件和預製管溝。

是次5G智能控制中心的重點，在於透過實時共用數據環境及令所有成員獲得最新工地資訊，以往4G網絡有5至6秒的網絡延遲，而5G網絡減少至只有1至2秒的延遲，而且其無線網絡覆蓋可節省線路安裝步驟，從而加強協作和效率。當中數碼平台「STAMP」能夠遙距監控廠房建造速度，輸入簡單按鍵便可一覽各組件狀態，包括製造、運送、測試、運作以及工地現場職工安全狀況，如監視安全帽的佩戴、煙火監測和佩戴口罩情況，並使用廣播系統提醒工友並進行記錄，從而減低人與人之間的衝突和加快即時管理以確保工地安全。

至於金門內部研發的系統「Inspecto」則為檢測過程提供透明度，公眾和持份者可透過平台了解其設計和營運，並獲得最新資訊和已修改紀錄。該公司表示機場2號客運大樓已沿用相同的5G智能控制中心以幫助工地運作，並期望日後更多工地能科技化。