社署購7灣仔物業作社福設施　區議員轟浪費公帑

政府早前在《財政預算案》中宣布，撥款200億港元計劃分3年在全港18區購買約160個物業作社福設施，並獲立法會財務委員會通過。灣仔區議會社區建設及房屋事務委員會今午(6日)召開會議，就灣仔區設置的福利設施進行討論，多位區議員認為社會福利署(社署)沒有善用當區閒置空地及「政府、機構或社區」(GIC)用地等，反而用高昂價格向發展商買地，完全是浪費公帑。

社署擬於灣仔區購置7個物業，包括幼兒中心、長者中心殘疾人士地區支援中心等。區議員羅偉珊指，計劃涉及200億港元，屬於大數目，要求政府提交初步選址，又建議使用閒置用地，例如舊灣仔警署、灣仔學校等，甚至擴展GIC用地，而並非用市價去買地擴展。

區議員麥景星認為，計劃應活化設施而不是幫地產商，促請社署交代灣仔區購置物業所花費用。委員會副主席陳鈺琳亦指出，政府不考慮「曬緊太陽」的閒置用地，反而用公帑買地擴展，不可接受。她又擔心政府選址問題，提醒在考慮分處地址時，必須選在原中心附近，才能確切解決現時中心面積不足問題，真正做到分流。

社署總行政主任(策劃)劉漢華回應指，選址方面主要由規劃處統籌，在統計閒置用地或空置校舍後，若認為可作長遠發展，例如地理位置、便利程度及無障礙設施等均符合要求，則會考慮採納，惟現階段在灣仔區見不到有適合的地方。他又指，購置私人物業的計劃屬短期措施，回應迫切的社福需求，料最快明年首季可購入物業；相反若使用政府空置用地提供服務，由於涉及改建原有規劃，需時5年以上。

他強調，如果同時間發現合適的閒置土地，也會同步進行有關改建計劃。另亦會以鄰近原有社福設施的條件選址，而督導委員會會在購置物業時作出評估，定出最高價格，絕不會出現高價買地的情況，而公開選址會不利政府購買及令市場抬高價格，故現階段難以公開相關資料。