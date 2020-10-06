商人移民20年後回流　遭堂妹報警指控非禮

39歲男商人被指23年前在家中，對當時年僅8歲的堂妹觸摸及指插私處非禮，他同年舉家移民加拿大至近年才回流返港，堂妹在家庭聚會跟他碰面憶起往事決定報警。男商人否認2項非禮罪，並出示護照指事發時根本不在香港，案件今（6日）在東區法院開審，裁判官裁定案件表證成立，被告明天會決定是否出庭自辯。

現年31的女事主X供稱，小學時每周有2至3次被帶到伯父、即被告父親家託管。在1997年5至6月期間，當時她只有8歲，一天她在伯父家的房間玩電腦時，年約16歲的被告突然入房抱她坐在自己大腿上，並伸手入其內褲內，用手指插其私處，直至她喊痛才停手。X表示當時感到害怕不懂反應，當晚母親替她洗澡發現其內褲有血漬，她只推說意外弄傷。

大約三星期後，X再被帶到被告家，當她在房中溫書時，被告突然出現重施故技：「扮教英文但越行越近」，並伸手入她的褲內摸及指插她的私處數分鐘。X形容當時：「驚到一個點僵硬咗乜都唔識反應」。

之後被告更脫下她的內褲，X感到憤怒終於大叫：「你夠嘞！」被告應聲停手，但隨即用手蓋住X的口着她不要作聲，之後離開房間。X多年來沒告訴過任何人，直至2017年始首次向家人透露，去年報警。

辯方則指X對被告的指控跟本全為捏造，更出示被告的護照稱他在1997年3月21日已入境加拿大，直至2009年才有回港紀錄，要求法庭接納為不在場證據。惟控方質疑，該護照未有列為證物也無經過鑑證，而且表面上只能證明被告在事發前入境加拿大，因出境加拿大時毋須蓋印，故不能證明他事發時是否曾回港。況且辯方也沒有證據證明被告當時只持有一本護照。

辯方亦指難以相信X隱藏此秘密多年，而期間仍有跟被告聯絡。辯方呈上二人在2015-16年間的短訊對話，還有多年來的家庭聚會合照，指X對被告完全沒有抗拒或驚慌之感。

X回應出於禮貌，在被告找她時會作簡短回應，強調一直「有意無意唔會同佢太接近」。辯方更指X其實一直情緒不穩，2017年曾用較剪作狀要傷害自己胞兄，與父母關係也近乎破裂，X不同意。

辯方甚至稱，X在8歲被母親問及為何下體流血時「已經識講大話」，認為她「年紀越大講越多大話」。但X哭著強調當時自己只有8歲，因為害怕及無助而不敢告訴母親：「唔知驚咩㗎，發生咗啲咁恐怖嘅事，唔知點講」，至今她依然百感交集：「憤怒、羞恥、委屈、害怕、無助，一路好想同人講，我都唔知點解20年後先夠膽講」。