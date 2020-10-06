港龍工會晤資方冀減薪代裁員　國泰拒絕承諾

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜跌出三甲的國泰航空，以及旗下國泰港龍航空，早前獲政府注資近300億港元，以及批出第1期保就業計劃約7億港元工資補貼後，宣布不參加第2期保就業，被質疑為大裁員鋪路，外界盛傳最快月內向逾千名員工派「大信封」。港龍空勤人員協會今(6日)與國泰管理層會面，希望齊上齊落，建議削減薪酬福利代替裁員，惟國泰仍拒承諾不裁員。

繼國泰空中服務員工會昨(5日)與國泰管理層會面後，港龍空勤人員協會4名代表今午亦與國泰高層會面，面談近1個半小時。該會副主席梁佩韻會後稱，員工對國泰第4季架構重組憂心忡忡，惟管理層在會上未能透露任何未來方向，僅稱現階段未能披露任何資訊。

梁指出，該會把早前進行的問卷調查反映予管理層，港龍員工願意與公司共度時艱，更表明員工希望同舟共濟，提出可用其他方案代替裁員，包括調整薪酬及減少福利等。她再三強調，裁員並非唯一選擇，亦非員工希望見到，盼機組人員可全數留低。

她續稱，雖然協會已代員工反映決心，惟國泰方面僅稱收到意見，並認同員工團結及對公司有感情，卻未作進一步承諾或透露任何方案。她促國泰作為香港知名航空公司，可在艱難時期盡社會責任。該會料下周再與管理層會面。