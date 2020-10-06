DR案誤殺罪成兩被告上訴　周向榮否認控制整個集團運作

DR醫學美容集團於2012年為女顧客進行CIK療程，3名女顧客接受遭細菌污染的血製品輸注後，出現敗血性休克，導致1死2傷殘。集團創立人周向榮及實驗室男助理陳冠忠經審訊後，於2017年被判誤殺罪成，周判囚12年，陳則判囚10年。兩人均提出上訴，要求撤銷定罪或減刑。上訴庭今天開庭審理他們的上訴，預計聆訊需時4天。

周的代表律師表示，原審法官引導陪審團時用了錯誤的基準，指周作為DR集團的老闆，並控制了整個集團的運作，包括肇事實驗室APSC，令陪審團認為周有違反照顧責任，並因此裁定周誤殺罪成。

律師指，雖然周作為集團的老闆，但並不等於他操控集團的所有業務。而肇事的實驗室亦有自己的管理架構，該個CIK療程的細菌培養過程亦是由陳全權負責，周只是老闆，但沒有全盤操控整個細菌培養過程，故其所牽涉的照顧責任亦應有所不同。

對於有指周曾指示陳不要為CIK療程進行測試，周的代表律師表示該說法只是陳的代表律師在原審時提出，但沒有任何證據支持，原審法官應該要提醒陪審團，不要就考慮該說法，以免使周面對不公平的審訊。