尖山隧道往新界入口前百米垃圾路　各部門鬥卸無跟進

市區百米「垃圾路」，部門鬥卸無人理。東網昨日(5日)揭發九龍荔枝角接近尖山隧道往新界方向入口，一段公路路肩近日堆滿大型卡板、發泡膠箱及建築廢料，加上多輛重型貨車違泊，佔據行車線長逾百米。東網記者今日(6日)再到上址視察，發現情況並無改善，經查詢後不同政府部門竟一同聲稱垃圾所在位置不在其轄下範圍而無跟進。立法會議員炮轟相關部門態度懶散，互相卸膊，有失職之嫌。

現場為荔寶路往荔枝角方向左邊行車線及附近草地，今東網記者到達時，看見違泊及垃圾堆積的情況依然未有改善，沙石泥頭、棄置洗手盆和竹棚等堆滿路邊。公路旁的空地疊起一堆堆發泡膠箱和棄置車胎，傳出陣陣尿臭，衞生情況惡劣。多輛貨車和大型拖頭違泊排成車龍，其中一輛私家車更滿布枯葉泥塵，行車證亦已過期，上址淪為「廢車場」。

東網向多個部門查詢，食環署指該處非其負責範圍；路政署則指荔寶路並非快速道路，而一般公共道路的環境衞生事宜並非其職權範圍，惟該署亦稱會負責清理公共道路上的棄置建築廢物，並已安排人員到現場視察，如發現有建築廢物棄置於路旁，會安排承建商清理；環保署則仍未有回覆。

「話安排咗人去睇，睇完會清理，但係事實就係過咗一日仍然係咩都冇做過，咁好明顯係失職。」議員柯創盛指，違泊和百米「垃圾路」的問題於區內存在多時，理應有足夠時間給予政府相關部門商量如何處理及執法，惟現實卻相反，部門互相推諉令情況愈來愈嚴重，「事件好明顯反映建築廢料徵費政策有漏洞，依家畀第四權（傳媒）揭發出嚟成條百米垃圾路一定要盡快處理，抗疫時期衞生係最緊要。」

另外，上址車龍中約有6、7輛的車頭夾有今日發出的違泊告票，惟東網記者發現當中有「死車」夾有數張告票而未有理會，顯示阻嚇力及成效不大。警方回覆指，上月收到一宗於荔寶路的違列泊車投訴，又指一直關注長沙灣區內車輛違例停泊的情況，並根據「重點交通執法項目」，於違泊黑點不定時地打擊有關行為，包括上月於荔寶路發出共94張「定額罰款通知書」。