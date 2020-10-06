德福廣場奪命車禍　旅巴司機認罪稱因加班疲倦肇禍

九龍灣德福廣場去年9月發生奪命交通意外，一輛旅遊巴士擬駛出德福廣場二期巴士總站時，突然加速衝向行人路石柱，一名男途人被夾在旅遊巴與石柱間，最終傷重不治。肇事旅遊巴司機今(6日)在區域法院承認一項危險駕駛引致他人死亡及兩項危險駕駛引致他人身體嚴重受傷罪，求情稱當時被公司要求加班工作，一日踩足12個半小時，在疲倦下誤將油門當煞車肇禍。法庭下令將他還押至11月20日判刑。

肇事旅遊巴司機鄭秉富(53歲)，承認於去年9月12日在德福廣場二期公共運輸交匯處，危險駕駛一輛旅遊巴士引致男子許世賢(38歲)死亡，並導致女子杜嘉琪(37歲)及女子陳淑云(34歲)嚴重受傷。

案情指，當日傍晚約6時45分，被告駕駛旅遊巴在避車處上客後，開車駛入行車道時突然加速，衝向行人過路處撞到案中死者及兩名傷者，再撞上行人路上的石柱才停低。

兩名女傷者被推跌倒地，而死者則被夾在石柱與巴士之間，身體多處嚴重受傷，連帶內臟外露，被救出時已不省人事，送院搶救後不治。被告以及旅遊巴上共11名乘客亦受輕傷。

而兩名女傷者則有不同程度骨折需接受手術，其中一人一度被送入深切治療部，至今現仍須借助拐杖步行。另一人被診斷患創傷後壓力症，至今仍需定期接受物理治療。

控方指被告無案底，但於事發前1個月有一項不小心駕駛的交通定罪記錄，被判罰款。辯方則指，被告擁10年職業駕駛經驗，他原本一天工作10小時，但事發當月，其僱主以人手不足為由，要求他加班至一日工作12個半小時。被告雖不情願，但為了保住工作惟有服從。

當日被告由早上8時開始工作，至事發時已輪班至第3更，肇事的巴士亦非他慣常駕駛的一部。而意外發生在電光火石間，被告未能作出正確決定，更踏錯油門當煞車掣肇禍。

辯方重申事件對於被告、死者家屬及傷者均是一次慘痛經歷，被告有真誠悔意，冀法庭輕判。