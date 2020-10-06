近4成港人潛在青光眼風險　醫生籲定期檢查

何俊浩(右一)指青光眼的早期病徵並不明顯，建議高危一族定期檢查。

青光眼可致盲，每年奪走不少人寶貴的視力，有調查顯示，近4成受訪者潛在有青光眼風險，當中深近視屬常見高危因素卻被忽略。眼科專科醫生提醒，青光眼早期病徵並不明顯，患者無法察覺，建議定期檢查，了解視神經的情況。

奧比斯聯同香港眼科學會為港人進行青光眼風險調查，逾1.5萬名受訪者中，37%受訪者有中等及偏高青光眼風險，受訪者常見高危因素依次為：40歲或以上、深近視(600度以上)、視力短期內有持續變差及有偏頭痛或嚴重頭痛。而66%受訪者在過去1年內無接受眼科檢查。

剛退休的運動教師陳女士有800多度近視，一直以來都無定期檢查眼睛，直至5年前因甲狀腺出問題，求診時發現眼壓過高，才確診患上早期青光眼，她打羽毛球及壁球時，往往未能即時及準確地看準球的方向。

眼科專科醫生何俊浩說，深近視及家族遺傳都是最常見的青光眼高危因素，其中，深近視雖然在港愈來愈常見，卻最容易忽略。普遍市民缺乏每年或定期檢查的意識，如果知道自己是高危一族，建議定期檢查。