帝苑越南餐廳樓面帶病上班後確診　情侶憂心擬退房

涉事餐廳門外擺有告示牌指已關門，但並無提及有員工確診。(張福宏攝)

尖沙咀帝苑酒店內的越南餐廳Le Soleil有樓面帶病上班後確診新冠肺炎，東網記者到場視察，發現餐廳門外擺有告示牌「We are closed. Please proceed to other restaurants」(我們已關門，請往其他餐廳)，但並無交代有員工確診。帝苑酒店表示，確診員工曾於本月3日上班，於餐廳負責樓面工作，並不涉及處理或烹調廚房食物。另有情侶原打算今日入住酒店，但考慮提早退房。

帝苑酒店指，確診員工進入酒店上班前曾度體溫，並通過體溫標準，惟上班時略感不適，遂前往求醫，延至昨晚(5日)確診。涉事餐廳由10月4日至17日暫停營業14天，並會於餐廳及廚房全面消毒。酒店表示會嚴守衞生防護中心的衞生安全指引，而衞生防護中心將會為所有酒店員工及住客安排病毒檢測。

有情侶原本今天打算入住酒店，得悉酒店的餐廳有人中招後，正考慮提早退房。他們表示無計劃到該餐廳用膳，但對有員工確診仍感到擔心。