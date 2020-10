帝苑越南餐廳樓面帶病上班後確診　情侶憂心擬退房

尖沙咀帝苑酒店內的越南餐廳Le Soleil有樓面帶病上班後確診新冠肺炎,東網記者到場視察,發現餐廳門外擺有告示牌「We are closed. Please proceed to other restaurants」(我們已關門,請往其他餐廳),但並無交代有員工確診。帝苑酒店表示,確診員工曾於本月3日上班,於餐廳負責樓面工作,並不涉及處理或烹調廚房食物。另有情侶原打算今日入住酒店,但考慮提早退房。

帝苑酒店指,確診員工進入酒店上班前曾度體溫,並通過體溫標準,惟上班時略感不適,遂前往求醫,延至昨晚(5日)確診。涉事餐廳由10月4日至17日暫停營業14天,並會於餐廳及廚房全面消毒。酒店表示會嚴守衞生防護中心的衞生安全指引,而衞生防護中心將會為所有酒店員工及住客安排病毒檢測。

有情侶原本今天打算入住酒店,得悉酒店的餐廳有人中招後,正考慮提早退房。他們表示無計劃到該餐廳用膳,但對有員工確診仍感到擔心。