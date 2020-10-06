政Whats噏：泛民勢阻內會財會選主席　建制打「防禦戰」

立法會復會在即，各委員會將競選新一立法年度嘅正、副主席。雖然建制派準備包攬所有委員會嘅正、副主席，但泛民主派都唔會咁順攤，嚟緊第1個戰場就係內務委員會，將會率先喺本周五(9日)選舉正、副主席，而緊隨其後就係財務委員會。有建制派議員話，因內會同財會嘅正、副主席都係由建制派擔任，所以舊年內會選舉主席風波喺嚟緊嘅選舉唔會重現，但都難免泛民又「亂嚟」，或者上演其他嘅「鬧劇」，但現階段唔知泛民打算點玩，所以都只可以打「防禦戰」、見招拆招喇！

包括民主黨議員胡志偉同公民黨（公文袋）議員楊岳橋等泛民議員早前表明延任，雖則泛民議員減少，但建制派預料泛民未來1年會採取更激烈嘅路線，亦估計泛民勢必阻撓內會同財會選舉正、副主席。

現任內會副主席馬逢國話舊年因李慧琼爭取連任主席，而相關嘅議程由時任副主席、公文袋議員郭榮鏗主持，導致局面一度混亂，仲拖延選舉長達7個月。但依家形勢有變，因於正、副主席都由建制派議員擔任，相信選舉過程會比較順利。

至於建制派之間有冇商討對策？佢話當然有唔同嘅方案，但由於未知泛民要點玩，建制派都好被動，所以都係預咗打「防禦戰」、見招拆招；倘若泛民亂嚟、搞肢體衝突，估計建制派到時會報警處理。

內會之後緊接嘅財會選舉正、副主席又點搞呢？現任財會主席陳健波(波哥)坦言，如果內會選舉卡死咗，財會選舉主席嘅議程都會「塞車」，希望泛民議員唔好浪費時間搞場「鬧劇」，更加唔好為咗配合激進選民而爆發衝突。波哥又提醒泛民議員，喺《港區國安法》下，議員嘅刑責同普通市民無異，並唔會受到特權保障。

之不過，波哥都有「兩手準備」嘅，話如果出現混亂情況導致開唔到會，都會喺下星期一(12日)用全日時間選舉財會嘅正、副主席，希望趕喺政府發表《施政報告》之前完成選舉。

其實由郭榮鏗主持內會選舉議程期間，就係任由議員發言又不設時限，加上泛民議員嘅「助攻」、瘋狂提出規程問題，但類似「瘋狂拉布」嘅情況喺嚟緊嘅選舉並唔會出現。據聞，建制派喺各委員會選舉主席時，都會採取更加嚴格嘅態度，有意競逐嘅議員發言後就會進入提名階段，繼而投票，好有可能連競選政綱嘅關節都慳返添呀！