百佳派4090萬港元食物券　逾廿萬基層人士月底前可領取

百佳超級市場申請第二期保就業計劃並向市民提供回饋，按政府要求，回饋需於9月至11月接受補貼期間履行，該超市宣布惠及弱勢社群的現金食物券並獲政府接納，百佳今天(6日)表示，已完成向27間合作社福機構運送現金食物券，本周稍後至10月底，會向204,500個低收入家庭、長者及傷殘人士派發總值4090萬港元的現金食物券，每份現金食物券價值200港元，由10張20港元食物券組成。

百佳指出，27間社福機構及其網絡會協助評估最有需要的基層市民並代百佳分發食物券，以及安排受惠者領取和簽收程序。合資格服務使用者將獲派發現金食物券，準則包括領取學校書簿津貼或學生車船津貼、綜合社會保障援助的家庭、領取傷殘津貼及長者生活津貼人士，市民毋須向機構申請、登記或排隊輪候。每份現金食物券價值200港元，由10張20港元食物券組成，受惠者可憑券於全線百佳分店換領日常用品及食物，每次可使用多張，以助緩解生活所需。

與百佳合作的社福機構包括：香港基督教女青年會、惜食堂、香港聖公會福利協會、循道衞理楊震社會服務處、基督教香港信義會社會服務部、安徒生會、香港青少年服務處、香港基督教服務處、香港家庭福利會、香港傷殘青年協會、香港傷健協會、香港單親協會、凝動香港體育基金、聖雅各福群會、香港復康會、善學慈善基金、匡智會、黑暗中對話基金會、伸手助人協會、香港認知障礙症協會、仁愛堂、東華三院、浸信會愛羣社會服務處、博愛醫院、香港復康聯盟、保良局及救世軍。