太古城中心百老匯戲院今暫停營業消毒　周四重開

香港新冠肺炎疫情反覆，今日(6日)新增8宗確診個案，其中包括一名居於北角富家閣的33歲無業男子(個案編號5126)，他曾於上周五(2日)，到太古城中心百老匯戲院睇戲。百老匯院線晚上表示，昨日(5日)傍晚收到防護中心通知，指有一名疑似確診人士，曾於上周五到旗下的戲院MOViE MOViE Cityplaza觀看電影，已即晚安排消毒及清潔，並於今日正式收到通知，指該名客人為確診患者。院線稱，已即時安排該戲院員工進行深喉唾液測試，現時為止有關戲院所有員工並沒有出現任何病徵。

該院線續指，戲院MOViE MOViE Cityplaza將實施相應安排，包括在今日下午5時起，所有場次取消並暫停營業，以再次進行深層清潔消毒，並將於本周四(8日)恢復營業；經網頁/應用程式購買受影響場次之客人，將獲安排信用卡自動退款；而經票房購買受影響場次之客人，則可於本周四恢復營業後30天內，親臨上述戲院辦理退款或更換相等於已購戲票數量的其他場次戲票或贈券。