Dr.東：每千名新生嬰有一人患髖關節發育不全 2個月可做檢查

本港每一千個新生嬰兒中，有一個會患上髖關節發育不全(Developmental Dysplasia of the Hip, 簡稱DDH)，該症是一種常見的先天性發育畸形問題，楊生、楊太的幼女3至4個月大時，雙腿仍不能完全張開，每次換尿片如角力一般；把女兒放進嬰兒揹帶中，她亦會不適哭鬧，直至求診骨科醫生，才發現女兒患上髖關節發育不全，左右關節都脫臼，需馬上做修復手術。負責手術的香港港安醫院(司徒拔道)骨科專科醫生廖敬樂表示，家長可在嬰兒出生兩個月內帶他們接受超聲波檢驗，及早診斷，便能及早醫治。

髖關節由球狀的股骨和髖臼組合而成，正常情況下，股骨應處於骨盤呈杯狀的髖臼内，並能同軸旋轉。但當嬰兒的關節出現異常，如髖臼弧度不足、股骨脫離髖臼，就會導致髖關節發育不全等相關疾病。由於髖關節的軟骨層沒有神經線及血管，患者往往經過長年累月的摩擦、橫移，直至軟組織被磨蝕、導致骨內出血，才感到痛楚、發現問題。患者有機會行動困難、長短腳、患上髖關節退化性關節炎等疾病，嚴重者或需做手術把股骨復位，甚至安裝人工關節，但兒童並不適合。

該病的高位族群包括女嬰、臀產嬰兒、首胎嬰兒，有家族病史、母親羊水不足，也會增加發病率。廖醫生特別呼籲，家長應避免緊緊包裹嬰兒，令嬰兒雙腳長期處於拉直狀態，繼而影響嬰兒的髖關節發育，正確方法是確保嬰兒雙腳有空間自由屈曲、伸展。廖建議，家長應該在嬰兒出生8星期內內，主動帶嬰兒見兒科或骨科醫生，做超聲波檢驗。如果嬰兒出現長短腳、兩邊大腿或臀部皮紋不對稱、雙腿張開的程度不一、站姿、步姿異常，都應及早求診。

超聲波檢驗不會釋出輻射，也比臨床檢驗更準確。如在8星期內確診，大部分患者只需要配戴「帕氏吊帶」數月，幫助髖關節穩定及髖臼發育正常，成功率超過90%，無需做手術。如嬰兒在6個月後才確診、或情況嚴重，則可能要做修復手術，楊生楊太的女兒在7個月大的時候接受了髖關節修復手術，現已無大礙，關節能自由活動，只需密切觀察關節修復情況。

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