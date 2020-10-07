何志平專欄：照耀心中

「大莊」（假名）是紐約大都會看守所內的鄰居，非裔二十八歲健碩魁梧的幫會頭目。他是個只有小學三年級的學歷而在街頭上長大的孤兒。大莊很有毅力和方向感，他決定了便一定設法落實。二○一八年裏從二月到九月，每天早上準時的拿着書簿筆具前來找我，一塊的到圖書館裏去學習。最後逢關過關，連續四科合格，九月初拿到了全國認可的中學畢業資格（GED：通識教育發展）文憑。大莊樂得合不上口來，不斷的向他的兄弟們展示他的文憑和說他學習的故事。

九月中，大莊在法庭上向判刑的法官細說他的生平，在看守所學習的心得和努力，最後取得驕人成果，也把我為他寫的求情信呈堂。法官被他的處境和故事感動了。不斷的勉勵大莊要加倍努力投入社會，以身作則，廣傳他的經驗和奮鬥的經歷。本來二十五年的刑期輕判為五年！全庭嘩然！事後庭外法官告訴大莊的律師，當她在讀那求情信時，她感動得連口中的咖啡也咽不下去。

大莊這次判刑的情況翌日便在《紐約時報》登了出來。大都會看守所見報的消息，歷來都是醜聞失誤等的負面新聞，難得這趟是喜訊，看守所特別是教育部光彩有臉，連看守所的所長也親自跑來圖書館找主任和大莊道賀。大莊告訴我他從來沒有過這樣的光輝自豪，這次的成功亮臉，給他的自信和體會，是前所未有的，比以前打贏了幫會群毆更有榮耀感！

跟着，一個名為「布朗」（假名）的非裔孔武有力的男子來圖書館找我，說要加入我的補習班，經主任認定後又是每天二小時的苦幹。布朗中三程度，在看守所兩年來也參加過不少輔導課程，也成功的通過了三科的考試，剩下數學一科，屢試屢敗，三次闖關都不過，現在找我幫忙補拙。布朗鄭重的告訴我，一個月後便要出庭判刑了，他極希望到時候能數學考試合格，拿到文憑，可像大莊一樣，獲輕判減刑。三星期後，布朗孤注一擲，僅僅合格了！布朗歡天喜地的拿文憑去了。兩星期後他到圖書館報喜的來，原本二十年刑期減至八年，他也忙着向主任道謝。

後來我才知道，布朗是那與大莊幫會競爭對立的另一個幫會的頭頭。

原來美國社會有兩大非裔人士的幫會，都是上世紀源自西岸加利福尼亞州，而發展為全美國性，無惡不作的街頭黑幫，各有好幾萬成員，全是非裔的年輕人。大莊的幫會暱稱「杖幫」，因其頭目都拿着時髦的手杖為權力象徵和武器，幫會顏色是藍色。跟杖幫誓不兩立的，是布朗的「血幫」，取其兄弟們血濃於水的意思，幫會顏色當然是紅色。這兩個幫會的成員和勢力，遍布美國各地城市，而各有地盤範圍。在監獄和看守所內也如是，不但是被拘留的人士，不少獄裏的工作人員、卒吏，都是這些幫會的成員，內裏角力鬥爭的複雜程度可想而知！

自從有了大莊和布朗的兩個成功例子，來圖書館學習的人便多了，簡直無從應付得來。找主任坐下來說，要系統化，在看守所的七個區層裏，每區層訓練兩三個導師，在區層裏天天授課，時機成熟便嘗試考試，如不合格而成績又不太差的，便個別的安排到圖書館來作針對性的惡補。主任同意了，着我把構想寫下來作一個報告，跟着便落實執行了。

於是一個學習的網絡和積極的氣氛鋪展開來了。一個跨區層，跨年齡，跨種族國籍，跨幫派的人文關懷也散播遍地！不但是考試，也不但是文憑，不僅是刑期，更為重要的是未來的憧憬，還要走的路程，和前面生命的餘暉和光芒，在我們心中照耀着！