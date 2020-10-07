東方日報A1：首宗釘牌　懲播獨教師　教局做騷太遲

名校教師向學生「播獨」被釘牌！一名於九龍塘宣道小學任教的教師涉嫌在教材散播「港獨」訊息被教育局取消註冊，是當局首次以「專業失德」將教師釘牌。教育局局長楊潤雄昨重申，教師不得宣揚港獨或違法意識，又承認當局對教師操守的把關、監管責無旁貸。他批評，涉事教師在教材有計劃地散播「港獨」訊息，又強調局方處理有關個案時，已給予涉事教師充足申述機會。有議員形容教師失德問題屬「冰封三尺」，批評教育局過去迴避處理涉及教師操守的問題。

涉事教師被指於去年三月，在小五生活教育課中散播港獨訊息，包括在工作紙中要求學生回答「香港獨立的原因是甚麼」，以及在課堂中用五十分鐘時間詳細介紹當時已被列為非法組織的「香港民族黨」，並要求小學生作政治表態，舉手示意是否認同該黨的政綱內容，甚至再用三十五分鐘討論台獨、疆獨和藏獨等其他分裂國土的議題。

教育局去年九月接獲投訴，經該校校董會作校本調查後，當局認為涉事教案、教材及工作紙均有計劃地散播港獨，最終於上月下旬裁定有關教師嚴重專業失德，並取消其教師註冊；又批評該校管理層監管不力，向校長及副校長發譴責信，並向曾使用有關教學材料的教師發出書面警告。

教育局繼前日公布事件後，昨午再召開記者會作詳細交代。常任秘書長李美嫦表示，今次引用《教育條例》第四十七條取消涉事教師註冊，重申局方處理有關個案時依法辦事，包括詳細及嚴謹地檢視個案，並給予涉事教師多次申述機會。她續指，根據條例，涉事教師是終身被取消註冊，並無時限；而按現行法例，有關人士將不得進入校園。

被問到會否將個案轉介執法部門處理時，楊潤雄表示，事件在《港區國安法》訂立前發生，暫時並無相關打算；但透露教育局將與保安局商討，若未來有同類型事件發生時，會如何處理。他又重申，局方自二○一六年起已多番指出，「香港獨立」並不符合《基本法》下的憲制制度，有關議題並無教授或討論必要。

而政府昨早召開行政會議前，重申教育不能是「無掩雞籠」，當局有需要保障心智未成熟學生免受荼毒，不容許教育被政治化及有港獨意識滲入校園，強調一旦出現違規情況時會嚴肅跟進；又重申今次以「專業失德」將教師釘牌屬前所未有，形容往屆政府可能比較「避難」，但現屆政府會迎難而上。

立法會議員梁美芬認為教師失德問題屬「冰封三尺」，批評教育局過去一直迴避處理涉及教師操守的問題，「拖多一日，就多一個學生被灌輸錯誤訊息」；她關注局方會否有補救措施，處理被灌輸港獨意識的學生。梁又認為，教育局應考慮公眾利益及家長知情權，公布有問題教師及學校名單，並建議當局增加人手，加快處理涉及反修例事件的投訴。

教育事務委員會主席葉劉淑儀則表示，過去有大量家長就相類事件向委員會投訴，批評涉事教師利用課室傳播港獨及仇視內地人的看法，重申教師不應向小學生灌輸政治理念，認為當局判處有關教師「極刑」屬恰當。她又認為，目前通識科亦有類似問題，重申應成立小組委員會認真審視中小學教材。

教育局前日公布，在去年六月至今年八月，共接獲二百四十七宗教師在社會事件中涉嫌專業失當的投訴，二百零四宗個案大致完成調查，其中七十三宗不成立；而在成立的個案中，一名教師被釘牌、廿一名教師被譴責、十二名教師則收書面警告。

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