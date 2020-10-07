綠色先鋒：海底清道夫　保護美麗海洋

常說香港山環水抱是塊福地，但無論在山澗還是海洋均充斥着各種垃圾，不但破壞景觀，更危害自然生態。有潛水愛好者由於經常於本港以至世界各地海域潛水，目睹垃圾如何「謀殺」海洋生態，促使他們發起海洋潔淨行動，號召有心人同行潛水清理垃圾，並與友人建立網上平台，分享海洋及潛水資訊，以喚起大眾對海洋垃圾的關注。

「我要去勻全世界所有靚嘅地方潛水！」有14年潛水資歷的余曉彤（Hidy）既是藝人，亦是潛水教練。過去她一直以「潛入」各地美麗海域為目標，曾到各個潛水勝地擔任水底模特兒進行拍攝。正因長期接觸海洋，水底世界的變化自然逃不過她雙眼。惟變化未必是好事，她曾目睹澳洲大堡礁及馬爾代夫的珊瑚在短時間內大幅白化，感到十分震驚，令她開始關注海洋污染問題。

但無論何時何地潛水，海洋垃圾總是隨處可見，熱愛海洋的心燃起Hidy的使命感，兩年前開始發起多次潛水執垃圾行動，清理本港海域的垃圾。多次執垃圾的經歷中，Hidy遇過太多未想像過會在水底出現的物件，引擎、冷氣機、掃帚、床褥乃至關公像「應有盡有」，當然少不了大量膠樽及玻璃樽。如遇上俗稱「鬼網」的棄置漁網等大型垃圾，更要合多人之力移走，對體力及耐性都有要求，幸好參加者都不辭勞苦積極響應，每次活動都能召集到10至20人協助清理。

然而要靠清理行動對抗海洋垃圾無疑杯水車薪，對此Hidy希望参加者於平常參與水上活動時亦能「順手」帶走垃圾，並培養環保的生活模式，減少製造垃圾。為宣揚保護海洋的訊息，Hidy與友人巫觀其（阿Mo）建立網上海洋及潛水資訊平台，希望大眾增加對海洋問題的認知。阿Mo直言，本港海域的垃圾問題較外地嚴重，而網絡上雖不乏有關資訊，但訊息零散，故此建立網上平台「DEVE」整合及提供海洋保育等資訊。

「有啲嘢始終要親身睇過先會感受到。」他與Hidy都認為，大眾對環境污染態度冷漠源於認知不足以及未有切身體會，因此期望平台能讓大眾先理解，後關心，繼而坐言而行。而除了海洋垃圾，Hidy長遠亦希望公眾能關注微塑膠影響，因為微塑膠流落海洋後難以清理，只能從源頭減廢着手，情況刻不容緩。如果欠缺減廢的動力，Hidy表示大家可以問一個問題：「研究指2050年海入面嘅膠會多過魚，你想將來喺海度睇膠定睇魚？」