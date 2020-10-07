探射燈：回收量疫市跌　政府零作為　業界等摺埋

疫情重創本地回收業，各類型廢物回收量急跌。社區舊衣回收箱多次停擺，舊衣逼爆回收箱，有業界回收量驟跌90%；廚餘回收亦陷半停工，業界回收量急跌一半。反觀台灣、英國部分回收量卻破紀錄疫市上升，環保人士批評港府未有主動推廣或促進回收工作，「咩都唔做」。議員擔心回收業出現倒閉潮，會令本港環保發展雪上加霜。

舊衣回收在疫情期間多次叫停，東網記者日前巡視多個舊衣回收箱，發現大量舊衣囤積，如油塘油麗邨內的舊衣回收箱逼爆；將軍澳英明苑的舊衣回收箱外被圍封，並張貼通告指回收暫停，但仍有人在箱頂堆積舊衣。

在社區提供舊衣回收服務的長春社副總監黃子勁初步估算，舊衣回收量較去年同期下跌一半。他擔心不少人因疫情衞生問題對舊衣接受程度下降，影響出口；並坦言政府並無為業界提供協助，解決舊衣出口問題。同樣有做回收舊衣服務的「環保站」上月已停收舊衣，其客戶服務總經理吳偉文直指，疫情下舊衣回收率只有過去的10%，現時積存逾百噸舊衣無法出口。

廚餘回收亦大受影響，記者早前在長沙灣副食品批發市場內，當眼處未見有廚餘回收箱，有職員把大量可食用蔬果棄置在垃圾站內；同區蔬菜批發市場，蔬菜同樣四處棄置。九龍環境處理發展有限公司創辦人黃旭進指，廚餘回收服務近乎半停工，因食肆、酒店等生意受挫，回收量急跌一半，坦言經營慘淡。

但部分地區廢物回收量卻疫市上升，甚至打破以往紀錄。台灣環保署公布上半年紙容器回收量較去年同期上升逾一倍半。英國可循環再造的廢物回收量同樣上升，其中鋁罐回收量較去年同期急增近50%。

綠惜地球環境倡議總監朱漢強批評，本港政府部門在疫情下未見主動推廣或促進回收工作。他又指在疫下台灣政府會介入處理回收事項，美國則有行業主動做宣傳教育，唯獨香港連宣傳、鼓勵行動都沒有。

議員葛珮帆指疫下各行各業經營困難，回收業是其中之一，如回收業出現倒閉潮，將會令整個回收發展雪上加霜。

環保署回覆指，今年首6個月香港整體都市固體廢物棄置量較去年同期下跌5%。

民政事務總署指今年截至第二季，社區舊衣回收箱計劃下收集的舊衣數量按季分別為137.7噸及130.3噸，數量明顯較去年同期逾200噸少。