網民熱話：厚德街市水果店賤招賣水果　爛香印提子墊底賣

有街市水果店刻意將爛提子墊底出售，令消費者買到一肚氣。

以為購買名貴產品才要光顧有信譽店舖，其實平日購物亦要一樣提高警覺。近日有網民貼士講述一件倒楣事，聲稱在將軍澳厚德街市以98港元買入一盒日本香印提子，竟發現被人「做手腳」，最終換來半爛提子，有街坊事後紛紛分享在該街市遇到同樣遭遇，誓要公開黑店以免再有人中招。

網民Man Yip前日(5日)在Facebook群組「將軍澳主場」貼文，以「$98買個教訓」為題。原來事主在厚德街市一間水果店以98港元買入一盒香印提子，回家後才發現除了面層一抽是完整外，放在底部的全是爛提子。從事主上載的照片可見，爛提子幾乎到達爛透程度，根本難以食用。

結果貼文一出，令不少曾受騙的街坊現身，更指該水果店在區內臭名遠播，「這間店惡評如潮，仲有人上當嘅！」「同性交轉運一樣，年年講，年年中」，有人看到爛提子照片，亦大表誇張，「唔止爛，係畀蟲咬」。

網民有話說

Rich Ho：咁搞法仲邊有人夠膽去水果店買水果呀，個個去晒超市買了

Rachel Collins：攞番去，大大聲鬧爆佢！！

Po Him：喺呢間出晒名嘅黑店買，真係要預咗食唔到

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