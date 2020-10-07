西貢倉庫深夜屢傳爆炸聲居民受驚　警方：租用廠房拍攝警隊片段

前日(5日)晚上約9時至11時，西貢康定路與康年徑交界的倉庫傳出多次爆炸聲，令鄰近翠塘花園居民受驚及難以入睡。當時有警方安排的劇組拍攝警隊片段，過程中出動了多名警員、銳武裝甲車及吉普車。警方表示，前日透過製作公司租用西貢一個暫時空置的廠房拍攝警隊片段，當中曾使用特別效果物料，當晚接獲附近居民意見後即時停用相關物料。

西貢區議員梁衍忻前晚於其社交平台專頁上載相關片段，片中所見當晚9時至11時許翠塘花園附近倉庫多番出現巨響，有場外工作人員表示正在拍戲。期間有居民不滿拍攝產生的聲浪擾民，而到場與工作人員爭論，「嘈到成屋小朋友起晒身」。亦有居民質疑相關拍攝違反環保署《噪音管制條例》當中晚上11時後不可發出噪音的規定，其後有人報警，警方抵達現場作出調停。

警方表示，有關拍攝已取得相關政府部門發出的許可證，批准使用期限至10月5日晚上11時59分。拍攝人員於拍攝期間已盡量將音量減到最低，而人員接獲附近居民就音量的意見反映後，已即時停止使用特別效果物料進行拍攝。相關地點的拍攝工作已經完成。