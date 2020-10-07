九龍塘宣道小學播獨教師被釘牌　有舊生撐題材屬客觀思考

九龍塘宣道小學一名教師因被教育局指在教材宣揚「港獨」信息而被取消註冊，加上該名教師，該校共有6名教師遭處分，當中包括校長及副校長。有宣道小學舊生今早(7日)致電電台節目表示曾參與相關課堂，她指工作紙上到學生何為言論自由，個人認為只是關乎法律問題，不會影響學生的看法。

舊生李同學指出，工作紙問到「沒有言論自由香港會變成怎樣」，認為相關內容不足以令教育局將涉事老師被取消註冊。她認為有關教材令她更認識香港法律和思考言論自由，又說當時老師只是客觀地，向學生解釋何為港獨和相關活動，老師沒有提及自己支持港獨，課堂上播放的訪問片段，亦無加上老師的主觀意見。

東網記者今早再到涉事小學視察，有在校門迎接學生回校的教師指，不清楚校長有否回校。有家長指，有關事件不止是涉及一張工作紙，而是涉及整體教材及教學，但最關注教師的離去對學生的影響。

家長陳太今早接送讀初小的女兒回校，她表示，由於不知道是哪名涉事教師，故她不知道有否教過女兒。她認為：「宣小的學生比較聰明伶俐，能夠辨別好多事，這個亦是家長選宣小的原因。其他學校我不知道，但我們都相信學校的教學法，相信小朋友可以分辨到好多情況。」

被問到孩子應否接收「港獨」資訊，她認為前題是想向學生帶出甚麼信息，但她不會因為一張工作紙而去斷定教師想帶出有關信息，「要睇full picture(整體)，例如(教學)過程」。她又指，關注教師的離任對學生的影響，而她的女兒會主動看新聞，故她估計女兒亦知道相關事件。

黃太的兒子就讀小二，她形容教育局就事件作出的行動「很過分」。她反問：「是否所有老師都要同一種方式去教學？」她認為，教師應該要以不同的教材去教導及刺激學生思考，「難道講禁毒、毒品就等於鼓勵學生去吸毒」？