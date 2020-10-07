被釘牌老師教材多港獨訊息　楊潤雄指非一時失誤

九龍塘宣道小學一名教師因編寫的教材上涉「港獨」訊息而被釘牌，是教育局首次以專業失德為由取消教師註冊資格。教育局局長楊潤雄今天（7日）回應事件時指，該名教師編寫的教材大部分提及港獨議題，認為不是一時失誤，需負最大責任。他指該名教師已按既定程序提出兩次書面申訴，惟局方經認真考慮後作此決定。

楊潤雄今天在一個電台節目上表示，有關教師所編寫的教案，其目的是討論言論自由，惟社會上有不同例子，而且有關教材大部分時間都提到民族黨及港獨，在總結部分更涉及討論台獨、疆獨和藏獨等議題，他質疑有關教材是否適合小五學生。

楊指，教師需要為自己設計的課程負最大責任，因設計課程需要經過深思熟慮，不認為對方是一時失誤，由於事態嚴重，故裁定教師專業失德，並取消其註冊資格。他又透露，該名教師已按既定程序作出兩次書面申訴，教育局今次決定是認真考慮後作出，強調程序上無問題，教師惹有不滿可提出上訴。

至於有接近被釘牌教師的消息人士指，局方在調查期間曾向數位學生查問，他們指課堂主題是言論自由，自己亦不支持港獨。楊潤雄說，局方有到學校調查，但未有證實是否曾與學生會面。不過他強調，學生不支持港獨非重點，而是教材設計出問題，要學生在課堂上表態等同政治表態。