許樹昌促政府限制酒店房間內聚集人數　否則播疫風險很大

本港疫情仍未穩定，政府早前決定維持4人禁聚令等防疫措施一段時間，惟酒店房間聚會人數未受限制，外界憂慮會成播疫漏洞。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今(7日)表示，政府應如規管其他聚會場所一樣，限制酒店房間內的聚集人數，否則會引致很大風險。

疫情重挫酒店業界生意，不少酒店現時都推出優惠吸引本地客人入住。許樹昌今天在電台節目上表示，留意到近日有超過20人在酒店房間舉行聚會，他憂慮會增加播疫風險，認為政府應採取與規管派對場地同等的措施，以禁聚令限制酒店房間內的聚會人數。

對於近日又有確診人士到酒吧消遣，許指酒吧情況令人擔心，樓上酒吧也較難監管，但需要再觀察有關個案會否引致群組感染個案出現，才可決定是否進一步收緊營運規定。他相信，現時酒吧已暫停現場表演，播疫風險已較上一波疫情低，他呼籲顧客聊天時戴口罩，而業界也要確保場地空氣流通。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，憂慮針對酒吧的防疫措施再收緊，甚至再次要求酒吧關門。他指，過去不同食肆都出現確診個案，質疑為何酒吧一有個案，外界就覺得很嚴重和誇張。他強調業界已做了很多工作，亦正推動《抗疫承諾約章》呼籲業界緊守防疫措施，並正聯絡政府部門，反映業界願意配合防疫要求。

酒店工會主席徐考澧在另一個電台節目上指，有酒店容許逾20人在同一房間逗留，而酒店只是為房間預訂人量度體溫和登記。他解釋，由於現時沒有外地旅客生意，酒店都想接待更多本地客人，故多數「隻眼開隻眼閉」，未必巡察房間。他指，由於酒店房間是密閉空間，擔心會有播疫風險，認為局方有需要作監管。