治安警與妻涉騙1千萬元籌碼被捕　揭連賭7日輸清巨款

澳門一名33歲治安警員涉嫌聯同妻子，詐騙兩名澳門男子1千萬港元現金籌碼，聲稱有「門路」套現，兩人連賭7天輸光巨款。及後涉事夫婦被多次追數，只償還部分款項便失聯，事主生疑後報案，兩人最終被澳門司法警察局拘捕。澳門治安警察局表示，已將涉事治安警員停職。

澳門司警指，該名被捕紀律部隊執法人員於2006年入職。他與妻子向他人聲稱有「門路」將現金籌碼套現，惟上月取得1千萬港元現金籌碼後，在娛樂場貴賓廳連續賭博7天後輸光巨款。

及後，兩人被多次追數後，只向事主償還108萬港元後便失聯，對方發現受騙後本月向司警報案。司警表示，該名紀律部隊執法人員早前亦曾為案中兩名事主兌換2千萬港元現金籌碼，並收取6%回報。

司警指，被捕兩人否認犯案及拒絕合作，局方仍在追查他們所謂的套現「門路」，並已轉交相關部門跟進。

治安警察局表示，已接獲司警通報1名治安警員涉及詐騙案，並成為嫌犯。治安警察局高度關注有人員違反法律，局方將對涉案警員提起紀律程序，並採取防範性停職措施。治安警察局重申，必定會依法嚴正處理，絕不姑息，全力配合司法機關調查，追究相關法律及紀律責任。