保安局重申主導權在台灣　促台方提供簽證批准陳同佳入境

觸發港府修訂《逃犯條例》、一度引起香港與台灣政治風波的台灣殺人案疑犯陳同佳，去年10月23日在本港涉洗黑錢案刑滿出獄後，曾表示會赴台自首，但事隔接近一年仍未前赴台灣投案。台灣的行政院長蘇貞昌早前表明，不會容許陳以自由行形式赴台，強調兩地政府應「好好的談」。本港保安局向傳媒重申，港台兩地從來沒成立任何聯繫窗口，主導權在台方，促請台方提供簽證批准陳入境，本港亦可透過警務合作機制協助實際行程安排。

保安局指出，陳同佳在香港屬自由身，應該沒有任何事可阻撓他自願前往台灣，重申港台兩地沒有建立任何聯繫窗口，亦不想再就此繼續爭論。該局形容，「嗰波」在台灣一方，台方如能明確批准陳入境，包括提供簽證及赴台日期等細節，本港亦可以如2016年石棺藏屍案一般安排移交逃犯，期望港台雙方可在務實並互相尊重下盡量配合，令事件能早日完結。

翻查資料顯示，2016年3月在荃灣工廈發生的石棺藏屍案，3名被告曾潛逃台灣，被當地警方逮捕，其後由台灣警員送往台灣桃園機場，交由香港警方押解返港。當時台灣與香港警方在登機橋進行疑犯交接，事件屬香港回歸後，港台兩地警方在台灣桃園機場空橋內移交犯罪嫌疑人的合作首例。