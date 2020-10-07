抗疫專家福田敬二不獲港大續約　料明年底離任

香港大學醫學院微生物學系繼早前3名臨床教授離職後，恐再痛失抗疫專家。據了解，政府防疫專家顧問團成員、曾任世衞多個要職的港大公共衞生學院院長福田敬二不獲港大續約，料將於明年底合約期滿後離開港大。

福田敬二與港大的合約將於明年底到期，據了解，他早前已向港大提交續約申請，申請亦獲校方學術審批委員會通過，惟最後遭港大校長張翔否決。中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌確認有關消息，並指對方將於明年底約滿後離任。

許指，福田敬二是其好友，對方曾任職美國疾病控制及預防中心，及後出任世衛助理總幹事，於2013及2015年中東呼吸綜合症爆發時，曾帶領世衞團隊調查，形容對方對各種傳染病理解通透，「能力好高」，在公共衞生政策上有豐富經驗及廣闊視野，面對國際傳媒的尖銳問題，亦能圓滿得體地回答。

許又提到，福田敬二在今次對抗新冠肺炎疫情中，向政府提供不少建議，尤其在與公眾溝通及發放訊息方面，認為福田敬二離開港大，對香港亦會有影響。

東網記者向港大醫學院及福田敬二查詢事件，暫未獲回覆。