涉播港獨教師遭終身釘牌　楊潤雄：可探討加入更多懲罰選項

一名小學教師涉嫌向學生散播港獨訊息，遭教育局以嚴重專業失德取消其教師註冊。外界有聲音討論以終身釘牌作懲處是否過重，教育局局長楊潤雄今早(7日)出席一個電台節目時，重申有關懲罰是按現行條例進行，但認同可以探討在現行處罰機制中加入更多不同程度的選項。教聯會會長黃均瑜贊成完善教師的懲罰階梯，訂明各項罰則及其相應標準。教育界議員葉建源則認為有關討論並不合適，重申應交由學校按校本機制作懲處。

教育局日前首度以專業失德將涉事教師終身釘牌，有關人士將終身不得進入任何校園範圍，引發社會討論有關懲罰是否過重。楊潤雄接受電台訪問時重申，有關懲罰是按現行條例進行，教育局常任秘書長只能批准或取消教師資格，而局方在行政上可向教師作出譴責或警告。他續指，局方現時正處理多宗有關教師失德的投訴，當局正總結經驗，認同未來可以探討在現行處罰機制中加入更多不同程度的選項。

黃均瑜認為，當局應完善現有懲罰階梯，清楚訂明若教師犯了何事，教育局會給予何等程度的處罰。他指出，若教師獲發警告信或譴責信，將成為該教師的永久紀錄，認為有斟酌空間。他又指，只要辦學團體願意聘用曾獲譴責或警告的教師，變相令相關懲罰變得無任何效果。

黃稱，向小學生宣揚港獨猶如運動員服用禁藥，屬嚴重犯規，值得「終身停賽」。但他同時指出，在現行處罰機制下，若教師涉及嚴重問題，當局只能選擇發譴責信或終身釘牌，認為當局可在兩者之間增加懲罰階梯，以令有關制度更加清晰健全。

身兼教協副會長的議員葉建源認為，有關是否為教育局處罰機制加入更多選項的討論並不合適。他重申針對教師的投訴處理及懲處，應留待學校按校本機制進行，若個案嚴重，校方可選擇即時解僱有問題教師。他強調在大部分公司，以至政府，解僱是對僱員最嚴重的懲罰。

葉又以醫生被投訴為例，強調官員亦無權將醫生除牌，有關決定須經由醫務委員會作出，批評教育局常秘本身並無教師資格，認為即使教育局不滿校本決定，亦應交由教育界內有地位的人組成法定組織，按程序進行聆訊，再決定是否將涉及投訴的教師除牌。