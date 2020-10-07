不忿被嘲又老又無用　七旬翁腐液照頭淋前妻候懲

七旬翁因不滿年輕20年的前妻結交新男友已當街打她，一個月後不忿遭諷「又老又無用」，再到她工作的理髮店向她潑通渠水。前妻嘗試逃跑，被告卻啣尾窮追，要她「你做過咩就自己受」，趁她跌倒時更對她「照頭淋」，還波及男途人被腐液濺中手腳。涉案老翁今（7日）在高院承認有意圖而淋潑腐蝕性液體及兩項襲擊罪，並透過律師向事主道歉。法官則明言將判處至少10年監禁，但決定先為被告索取背景報告，下令將他還押至10月22日判刑。

現年71歲被告鄒景文，報稱退休。他承認於2019年5月17日，在坑尾村輕鐵站月台襲擊張誠花（音譯），並於同年6月13日，在天水圍天湖路嘉湖新北江商場一樓向張淋潑硫酸，以及在同日同地襲擊男子曾曉軒（音譯）。

女事主張誠花年約50歲，和被告在2009年離婚，但二人仍然同住。2019年5月，張搬走與新男友同居，到5月17日早上9時許，當她在月台等候列車期間，被告突然上前，5秒內連打她的頭部5下，並說她不應有男朋友。被告被捕後指當時因懷疑前妻教女兒責罵他所以施襲。

而在2019年6月13日早上10時許，女事主獨自在嘉湖新北江商場的理髮店工戶，期間被告手持藍色膠樽進入店內，不發一言便向將膠樽內的硫酸淋向她。事主逃離理髮店，惟被告一直追着她，沿途還繼續向她淋潑腐液，甚至將她的衣服拉開直接倒在她的皮膚上。

女事主跑到對面的髮型屋求助，被告卻無視髮型屋內的其他顧客，繼續淋潑腐液，還向她叫道：「你做過咩就自己受！」。期間事主不慎倒地，被告乘機趨前將硫酸直接淋到她的頭上，令她感到全身恍如火燒。

被告行兇後坐在髮型屋門外，直至警方到場將他拘捕。被告在警誡下表示，犯案是因為不忿事主過往不停說他年老又無用。

事主事後證實全身有28%皮膚燒傷，留醫深切治療部至同年6月25日；53歲男途人曾曉軒腐液濺中左手及腳，經敷藥後出院，而被告的前臂也有灼傷。化驗顯示被告手持的膠樽內載有濃度94%的硫酸。