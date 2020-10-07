堂妹控堂兄23年前非禮案　被告堅稱案發時不在港

39歲男商人被堂妹指控23年前非禮案，今（7日）在東區法院續審，被告出庭自辯，堅稱指稱的案發時間他根本不在港，亦否認曾對堂妹做過非禮行為。被告作供完畢後未有再傳召證人，法庭將案押後至10月22日作結案陳詞，

現職商業顧問的被告供稱，他已婚並育有2歲女兒。他強調自己在1997年時只持有一本護照，而該護照內只有一個蓋印，就是1997年3月21日他跟全家6人移民時抵達加拿大的蓋印。由於護照正本現時在母親於加拿大的保險箱，因疫情關係他無法回加拿大拿取，故只能呈交副本。

被告強調他在1997年3月入境後整年沒有回港，2000年他才頒取加拿大護照，但直至在加拿大大學畢業後，大約於2007年才首次回港。他表示回港後一直與堂妹X保持聯絡，也曾一同食飯及出席家庭聚會，不覺得X對他迴避。

被告指，在指稱的案發期間長期有6、7人在家，電腦則由母親上鎖無法擅用，故不可能會出現X所說的玩電腦情況。他堅稱自己對X絕對無做過非禮行為，因當時根本不在香港。

控方盤問被告時則指，根據加拿大政府網頁資料，加拿大在2018年12月之前無出境管制，故從加拿大出境時毋須蓋印，因此被告出示護照亦無法證明他未曾回港。被告表示不清楚當年加拿大的出境情況。

控方又質疑被告為何無交出加拿大護照作佐證，被告反問：「咩原因我需要提證」，並堅決否認曾兩次非禮X。